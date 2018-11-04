بالفيديو.. وزيرا العدل والاتصالات يعلنان بدء العصر الرقمي بفرم وكالتين ورقتين

عادل الحربي (صدى):

أعلنا وزيرا العدل والاتصالات نهاية العمل بالوكالة الورقية وبدء العمل بالوكالة الإلكترونية، من خلال وضع وكالتين ورقيتين في ” الفرّامة ” ، وذلك في إطار استكمال المنظومة التي بدأتها وزارة العدل في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق.

وأكد وزير العدل، اليوم الأحد، أنه يمكن إصدار وكالات دون الحضور لكتابات العدل بدءًا من 10 ربيع الأول المقبل، وذلك للوكالات منخفضة المخاطر، معلنًا الاستغناء عن التعامل الورقي من خلال إطلاق منظومة التحول الرقمي للتوثيق.