النيابة العامة : لا يعتد برضا المجني عليه في هذه الجرائم

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، على أن الجرائم الواردة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يعتد برضا المجني عليه في أي منها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

وكانت ‏‎النيابة العامة حذرت من استغلال ‎الوظيفة أو ‎النفوذ على ‎العامل بقصد اجباره على ‎العمل قسراً ، مؤكدة إنها تعد من ‎جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها ‎السجن وغرامة مالية.