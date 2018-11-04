بالفيديو.. مواطنون يُودعون مقيم مصري بإهدائه سيارة حديثة في نجران
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، مواطنون يُودعون مقيم مصري بإهدائه سيارة حديثة وهدايا قيّمة بعد فترة عمل قاربت 30 عام في نجران.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث قال أحدهم : لايستغرب الطيب من الشعب السعودي العظيم.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 4 ساعات
وسي شحيبر حيعمل فيها ايه بمزر…؟
حيدفع عليها حأ الشحن والجمارك غير البهذله… كان عطيتوه حأها كاش احسن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57693 ] نشر منذ 3 ساعات
من حصل شي يستاهله ,,
,, ونعم الرجال .. اهل نجران معروفين باالوفا والكرم وفعل الطيب بمن يستاهل الطيب ,,
جابر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ياخي ابي من يهديلي ماقد حصلت هديه فـ♡ـي حياتي حتى انا ما قد اهديت نفسي
براغى[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس غريبا على اهل اطهر ارض الله الكرام