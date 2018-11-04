بالفيديو.. مواطنون يُودعون مقيم مصري بإهدائه سيارة حديثة في نجران

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، مواطنون يُودعون مقيم مصري بإهدائه سيارة حديثة وهدايا قيّمة بعد فترة عمل قاربت 30 عام في نجران.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث قال أحدهم : لايستغرب الطيب من الشعب السعودي العظيم.