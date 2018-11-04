” آل الشيخ ” ينتقد ” السعودية الرياضية ” : الله يخلي لنا طلال سلامة

نواف السالم(صدى):

انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، القناة السعودية الرياضية، نظرًا لعدم احتفالها لفوز المنتخب الوطني تحت 19 عامًا بكأس آسيا للشباب.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” منتخبنا فايز بكاس اسيا واتفرج على السعودية الرياضية برنامج عن كانتونا … الله يخلي اليوتيوب وينك ياطلال سلامة سمعنا الله الله يامنتخبنا ” .

وتبث القناة الرياضية السعودية، فيلمًا عن ايريك دانيال كانتونا، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق، وذلك في الوقت الذي فاز فيه الأخضر الشاب بكأس آسيا وتأهل لمونديال الشباب في بولندا، حيث تجاهلت القناة مجرد الاحتفال ببث أغنية وطنية للمنتخب السعودي.

وتعد أغنية المطرب طلال سلامة ” الله الله يا منتخبنا ” ، من أشهر الأغاني الوطنية حيث ظهرت في الثمانينيات الميلادية ولازالت تتردد حتى الآن.

وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.

وهنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، المنتخب الوطني الشاب، قائلًا : ” الحمدالله … كفو يارجال … مبروووك لكل سعودي … كالعادة احنا اسياد اسيا ” .