بالفيديو.. لاعب مصري يفاجئ بقرار صادم بعد تسجيله هدفا خياليا

ماجد محمد(صدى):

فاجأ حكم مباراة قاسم باشا التركي وأنطاليا سبور اللاعب المصري محمود تريزيجيه بإلغاء هدفه العالمي ورفض احتسابه.

وجاء القرار الصادم بعد أن دخل ” تريزيجيه ” في احتفال هيستيري بهدفه الخيالي، الذي سجله خلال مباراة فريقه قاسم باشا التركي ضد أنطاليا سبور، التي انتهت بفوز الأخير 4-2، حتى فاجأه حكم المباراة بإلغائه.

وسجل قاسم باشا هدفين لم ينجح في الحفاظ عليهما، حيث عدل أنطاليا سبور النتيجة برباعية، غير أن تريزيجيه سجّل هدفًا رائعًا من ركلة حرة من مسافة بعيدة، صوبها بقوة وبشكل مفاجئ على يسار حارس المرمى.

وقام حكم اللقاء بإلغاء الهدف لأن الكرة كانت من ركلة حرة غير مباشرة، فلم يكن من الجائز تصويب الكرة مباشرة.