حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأثنين، إذ تتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل الطقس المناطق التالية: الشرقية خاصًة الأجزاء الشمالية منها (حفر الباطن-القيصومة)، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

وقالت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتوقع الهيئة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من شمال ومن وسط المملكة.