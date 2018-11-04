بالفيديو.. ” الأرصاد ” : سنتخذ إجراءات قانونية تجاه من يصفون أنفسهم بخبراء الطقس
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن اجواء المملكة مازالت متقلبة، حيث تتوقع استمرار هطول الأمطار غدًا الإثنين.
وطالب القحطاني عبر مشاركته في برنامج ” طبعة المشاهد ” على قناة الإخبارية، المواطنين بستقاء معلومات الطقس من مصادرها الرسمية، قائلًا: نحن في خدمتكم على مدار الساعة على خدمة 988.
وعن بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” لمن يصفون أنفسهم بخبراء الطقس، قال القحطاني أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
فيديو | متحدث #الأرصاد: ندعو المواطنين لاستقاء معلومات الطقس من مصادرها ونحن في خدمتكم على مدار الساعة على خدمة 988#الإخبارية pic.twitter.com/JOFL78n0rA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2018
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