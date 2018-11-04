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  3. بالفيديو.. ” الأرصاد ” : سنتخذ إجراءات قانونية تجاه من يصفون أنفسهم بخبراء الطقس

بالفيديو.. ” الأرصاد ” : سنتخذ إجراءات قانونية تجاه من يصفون أنفسهم بخبراء الطقس

بالفيديو.. ” الأرصاد ” : سنتخذ إجراءات قانونية تجاه من يصفون أنفسهم بخبراء الطقس
علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن اجواء المملكة مازالت متقلبة، حيث تتوقع استمرار هطول الأمطار غدًا الإثنين.

وطالب القحطاني عبر مشاركته في برنامج ” طبعة المشاهد ” على قناة الإخبارية، المواطنين بستقاء معلومات الطقس من مصادرها الرسمية، قائلًا: نحن في خدمتكم على مدار الساعة على خدمة 988.

وعن بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” لمن يصفون أنفسهم بخبراء الطقس، قال القحطاني أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.


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