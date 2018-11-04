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القادسية يستغنى الكسندر ستانوجيفيتش ويسند المهمة لـ ” البيشي “

القادسية يستغنى الكسندر ستانوجيفيتش ويسند المهمة لـ ” البيشي “
نواف السالم(صدى):

أنهت أدارة نادي القادسية، التعاقد مع مدرب الفريق الأول الكسندر ستانوجيفيتش، وتسند المهمة إلى المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي.

وقال نادي القادسية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إدارة النادي تقرر إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الأول الكسندر ستانوجيفيتش وكافة مساعدية وتسند المهمة مؤقتاً لمساعد المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي ” .

ويحتل القادسية المركز الـ15 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 4 نقاط فقط، أي بفارق نقطتين عن المركز الأخير.


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