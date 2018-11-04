طفلي يسرق ترى ماهو الحل؟

السرقة عند الاطفال موضوع يجب الوقوف عنده وعدم المرور عليه مر الكرام لما في ذلك من تبعات سلبية في السلوك على المدى البعيد لنتعرف اولا على مفهوم السرقة عند الطفل وكيف ينظر اليها.

السرقة هي رغبة الطفل في تملك شيء ليس له ويحاول الحصول عليه فهو لايعرف ان ذلك خطأ فادح برائته عذرا له لكن يجب علينا نحن الكبار توضيح الصورة له وان اخذ شيء ليس لك يتطلب منك اذنا وإلا ارتكبت فعل السرقة نحاول توضيح الصورة له بمخاطبة مشاعره كي يفهم ماقام به مثال على ذلك سؤال الطفل هل تقبل ياصغيري ان يقوم شخص ما بأخذ شيء منك تحبه كثيرا بدون اذن منك وتبحث عنه ولاتجده؟ستشعر بالحزن اليس كذلك ؟

لكن ماهو السبب الذي يدفع الطفل للقيام بالسرقة؟

يجب اولا وقبل كل شيء معرفة الاسباب لذلك ومحاولة علاجه باسرع وقت فقد يكون السبب جهل الطفل بما يفعله فهو يجهل انه قام بالسرقة ظنا منه ان كل شيء امامه متاح له فيجب تذكير الطفل دوما بأدب الإستئذان قبل اخذ كل شيء وتعليمه الفرق بين الاستعارة والسرقة .

ممكن ان يكون الدافع حرمان إما حرمان مادي حيث يجد الطفل نقص في كل متطلباته حتى الضرورية مثل الاكل والملبس والترفيه يلجأ لإكمال هذا النقص بالسرقة لذلك يجب على الاباء توفير مايلزم الطفل من احتياجات ضرورية على حسب امكانياتهم وتخصيص مصروف للطفل حتى وان كان قليلا لسد احتياجاته اما النوع الاخر من الحرمان هو الحرمان العاطفي قد يسبب انشغال الأهل عن اطفالهم عدة مشاكل منها السرقة اما لجذب انتباه الاهل او حتى تفريغ كبت بداخله او ربما انتقام من شخص لايحبه فالطفل لايسرق ابدا اشخاصا يحبهم اوربما يقوم بذلك من وجه التقليد اما للكبار او قرنائه الصغار حيث ينبهر بفعلهم وتصرفاتهم في غياب التوجيه والارشاد من قبل الاهل لذلك يجب احتواء الاطفال ومراقبة افعالهم حتى لايقعون فريسة سهلة للسلوك السيء ويحب ملئ فراغ الاطفال بما هو مفيد والاستفادة من طاقاتهم بالهوايات المختلفة ويجب التركيز على استمرارية التوجيه المرن التوجيه الذي يشعر به الطفل بحبك واهتمامك وليس باسلوب الأمر والتهديد الذي يولد في الطفل العناد وعدم المبالاة لتوجيهاتك فلابد من تنمية العلاقة بين الطفل واهله بحيث تكون مبنية على الحوار الهاديئ وحرية التعبير حتى لايشعر الطفل بالخوف او كتمان الحقائق .

واخيرا ماهو الحل ان حدث سلوك السرقة؟

اولا يجب التروي والتفكير في حل المشكلة دون الاضرار بنفسية الطفل وعدم تهويل مافعله بصورة تجعل الطفل يشعر بشعور سيء بان مافعله قد اغضب الله منه وسيدخله النار وستحرق يدك او تقطع ضع في بالك هو طفل صغير غير مدرك لما فعله ولا قاصد لذلك لكن بالحوار الهادف وتوضيح الخطأ له بطريقة واعية واننا نتفهمه وسنقوم بمساعدته ولازلنا نحبه لكن لم يعجبنا تصرفه ومحاولة تصحيح الخطأ بان يعتذر الطفل لمن سرقه ويحضر له ماسرقه او يدفع ثمنه .

وفي النهاية يجب علينا احتواء اطفالنا بالحب والاهتمام والحوار وحرية التعبير وغرس القيم الاسلامية في نفوسهم واحترام ملكية الاخرين واداب الاستئذان وتعزيز صفة الامانة فاطفالنا ايضا امانة يجب المحافظة عليهم ومراعاة حق الله فيهم فهم رجال ونساء الغد وبهم يقوم الوطن.