” النيابة العامة ” تحذر من ارتكاب جريمة عقوبتها السجن وغرامة 200 الف ريال

نايف السالم(صدى):

حذرت ‏‎النيابة العامة من استغلال ‎الوظيفة أو ‎النفوذ على ‎العامل بقصد اجباره على ‎العمل قسراً ، مؤكدة إنها تعد من ‎جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها ‎السجن وغرامة مالية.

جاء ذلك خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للنيابة العامة في ” تويتر ” تضمنت ” : ” يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 5 سنوات أو بغرامة لاتزيد على مائتي ألف ريال أو بهما معا كل ممن استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بها أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ” .