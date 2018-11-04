بالفيديو.. توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة خاصة منطقة ” الرياض ، القصيم، وحفرالباطن ” .

وأوضحت ” الهيئة ” ، من خلال نشرها لمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، حيث توقع ” حمزة كومي ” نائب مدير إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية خاصة منطقتي ” مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ” .

وأضاف ” كومي ” ، أن فرص هطول الأمطار تستمر على المرتفعات الجنوبية والغربية، والتي تتسم بإنها أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة إلى صباح الغد على منطقة الرياض، خاصةً الأجزاء الشمالية منها، في القصيم وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.