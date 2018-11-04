الموكلي: تبوك وصلت نسب تغطية شبكات المياه فيها 97% و الصرف الصحي 95%

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه اليوم بإمارة المنطقة ، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الرئيس التتفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد أحمد موكلي .

ورحب سموه في مستهل اللقاء بوكيل الوزارة مؤكدا على أن الزيارات الميدانية للمسؤولين ستكون أكثر دقة وإطلاعا على نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.

مشيدا سموه بجهود العاملين في فرع الوزارة بمنطقة تبوك ومنوها بما يلقاه قطاع خدمات المياه من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

ثم قدم وكيل الوزارة المهندس محمد أحمد موكلي لسمو امير منطقة تبوك تقريرا مفصلا عن ماتحقق من إنجازات خدمية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي ومحطات تنقية المياه بالمنطقة ونسب الإنجاز في المشاريع القائمة والمشاريع التي تم الانتهاء منها .

واكد المهندس الموكلي أن منطقة تبوك كان لها السبق في نسب التغطيات في مجال المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة

حيث بلغت نسبة تغطية شبكات المياه بمدينة تبوك 97% وفي محافظة تيماء 100% وفي محافظة ضباء 95% وفي محافظة حقل 95% وفي محافظة أملج 97% وفي محافظة الوجه 98% وفي محافظة البدع 96% كما بين الموكلي أن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك 95% وفي محافظات منطقة تبوك بلغت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي 70% وذلك بالمناطق المأهولة بالسكان بمنطقة تبوك . كما أوضح الموكلي أن أطوال شبكات مياه الشرب بالمنطقة بلغت أكثر من 3500 كلم وأطوال شبكات مياه الصرف الصحي أكثر من 1300كلم، كما بلغ عدد توصيلات المياه 62 ألف توصيلة وعدد توصيلات الصرف الصحي أكثر من 38 ألف توصيلة.

كما أوضح المهندس الموكلي أن لغة الأرقام تأتي لتكون فيصلا في ذلك، كما انها تؤكد دورها الملموس في اعطاء مؤشر ان منطقة تبوك قد تجاوزت المتوسط المحدد لها من هذه التغطيات لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي على مستوى جميع مناطق المملكة، كما انها تأتي استكمالاً لمسيرة التقدم والتطور الذي تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة له لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

في ظل الدعم اللا محدود والمتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله وبالتوجيهات والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك حفظه الله.