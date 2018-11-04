فتاة تقدم والدها للعدالة بعد اغتصاب 8 سنوات

أميره خالد(صدى):

تقدمت فتاة ثلاثينية ببلاغ للشرطة؛ لاغتصاب والدها لها لمدة 16 عامًا، قائلة: ” تعرضت للاغتصاب من والدي عندما كنت في الثامنة، حيث عرض عليا في البداية صورًا غير لائقة لنساء عاريات، ثم أخذ يتحسس جسدي حتى اغتصبني. ”

ويظل الأب يغتصبها حتى وصلت إلى 16 عامًا، موضحة: ” لم يتوقف والدي عن اغتصابي حتى ترك المنزل، وكنت حينها في السادسة عشرة من العمر، وعندما ماتت شقيقتي بعد صراع مع المرض قررت الذهاب للشرطة وطلبت منهم إلقاء القبض على أبي، وبالفعل استجابوا لمطلبي، وخلال التحقيقات ثبتت عليه جريمته. ”

وأصدرت المحكمة قرارًا بسجن الأب لمدة 16 عامًا، وكتبت عنه الفتاة في مذاكراتها التي تحمل عنوان ” أخبرني عنك عذرًا يا أبي. “