الأخضر الشاب يحصد جائزة اللعب النظيف.. وتركي العمار أفضل لاعب

ماجد محمد(صدى):

حصل المنتخب الوطني للشباب، على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، والتي أقيمت في إندونيسيا.

كما حصل اللاعب تركي العمار، لاعب المنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.

وهنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، المنتخب الوطني الشاب، قائلًا : ” الحمدالله … كفو يارجال … مبروووك لكل سعودي … كالعادة احنا اسياد اسيا ” .