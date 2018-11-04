تركي آل الشيخ: مبروووك لكل سعودي كالعادة احنا اسياد اسيا

نواف السالم(صدى):

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياض، على فوز المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الحمدالله … كفو يارجال … مبروووك لكل سعودي … كالعادة احنا اسياد اسيا.

وأضاف في تغريدة آخرى : خالد العطوي وحمزة ادريس ثقتي فيكم في محلها.

وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.