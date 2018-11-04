أكثر من 25 سفيرة قيادة تشهد انطلاقة المرحلة الثالثة لمبادرة سفيرات القيادة بتعليم الطائف

بدرية المالكي(صدى):

أشارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف مها الزايدي إلى أهداف المرحلة الثالثة من مبادرة سفيرات القيادة، التي تسعى إلى بناء الكفاءة الداخلية للمدارس لتصبح مرجعية معتمدة محليًا في تجويد وتفريد عمليتي التعليم والتعلم، وتكوين بيوت خبرة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك خلال تدشينها المرحلة الثالثة من مبادرة سفيرات القيادة ” بناء بيوت خبرة “على مسرح الإدارات النسائية بمبنى الشؤون التعليمية بحي الريان، تحت رعاية المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، وحضور مديرات المكاتب والإدارات، وأكثر من ٢٥ قائدة من قائدات المدارس ” سفيرات القيادة ” .

وأكدت الزايدي أن النجاح يكون بتتويج العمل التعاوني بين القائدات في الميدان لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرة إلى أن السفيرات سيقمن بزيارات إثرائية لعدد من إدارات التعليم المتميزة لنقل الخبرة والمحاكاة في تطبيق بيوت الخبرة بمدارس الطائف، مشيدة في الوقت ذاته بما حققته سفيرات القيادة من تأهيل أكثر ٢٢٠ من إجمالي ٤٤٩ وكيلة في المرحلة الثانية من المبادرة، واختتمت كلمتها بشكرها جميع من دعم المبادرة من مديرات مكاتب، ومشرفات قيادة، وسفيرات المبادرة، ولجان منظمة.

حظي البرنامج بمتابعة الحاضرات للعديد من الفقرات التي أثرت اللقاء، ضمت خلالها كلمة سفيرات القيادة، ورباعية التميز وما تشمله من عناصر تدعم المبادرة، كما عرج البرنامج إلى عرض أهم ماتتطلبه وتريده المبادرة في مرحلتها الثالثة، واختتم بمشاركات قيمة من السفيرات تحت عنوان ” نحو الهدف ” يصحبها عروض مرئية تجسد أثر المبادرة على واقع المدارس المطبقة لها.