عبدالرحمن بن مساعد عن الأخضر الشاب: هم مستقبل الكرة السعودية

ماجد محمد(صدى):

هنأ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، بفوزه بكأس آسيا للشباب، وتأهله لكأس العالم للشباب، بعد تغلبه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ألف مبروك لمنتخبنا البطل الشاب تحت19 عامًا فوزه بكأس آسيا وتأهله لكأس العالم للشباب .. منتخب مشرف بحق .. أن تفوز في كل مباريات البطولة وتتخطى استراليا واليابان وكوريا ج بمستوى رائع وثابت أمر ليس بالسهل ..هؤلاء هم مستقبل الكرة السعودية الذي يبشر بالخير ” .

وتابع : ” شكرًا للمدرب الوطني خالدالعطوي والجهاز الفني والإداري وابطالنا اللاعبين ..والف مبروك لهيئة الرياضة ولمعالي الأخ تركي آل الشيخ على هذا الفوز المقرون بالمستوى الرائع ” .

وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.