عبدالرحمن بن مساعد عن الأخضر الشاب: هم مستقبل الكرة السعودية
هنأ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، بفوزه بكأس آسيا للشباب، وتأهله لكأس العالم للشباب، بعد تغلبه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف.
وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ألف مبروك لمنتخبنا البطل الشاب تحت19 عامًا فوزه بكأس آسيا وتأهله لكأس العالم للشباب .. منتخب مشرف بحق .. أن تفوز في كل مباريات البطولة وتتخطى استراليا واليابان وكوريا ج بمستوى رائع وثابت أمر ليس بالسهل ..هؤلاء هم مستقبل الكرة السعودية الذي يبشر بالخير ” .
وتابع : ” شكرًا للمدرب الوطني خالدالعطوي والجهاز الفني والإداري وابطالنا اللاعبين ..والف مبروك لهيئة الرياضة ولمعالي الأخ تركي آل الشيخ على هذا الفوز المقرون بالمستوى الرائع ” .
وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.
اترك تعليقاً