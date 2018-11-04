بالفيديو.. هند البلوشي ترد على منتقديها: سدحة السحلية وش فيها يعني

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” ، اليوم الأحد، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” ، ظهرت فيه وهي تقوم بتقليد حركة السحلية على شاطئ البحر.

وقالت ” البلوش ” ، بطريقة ساخرة كرد منها على الانتقادات التي طالتها مؤخرا: ” سدحة السحلية اللي قارفة الناس، وش فيها يعني ” .

هذا وتعرضت ” البلوشي ” لانتقادات كثيرة عقب تداول نشطاء التواصل الاجتماعي ” الفيديو ” بسبب إصرارها على تكرار حركات غير لائقة لا تنتاسب مع قيمتها الفنية، بحسب تعليق بعض المغردين.

وأفصحت ” البلوشي ” مؤخرًا، في تصريحات صحفية عن مشاركتها في مسلسل ” المتزوجون ” ، من تأليف عبد العزيز الحشاش وإخراج نعمان حسين، حيث من المفترض عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2019، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم ” طارق العلي ” .