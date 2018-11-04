بالفيديو.. هند البلوشي ترد على منتقديها: سدحة السحلية وش فيها يعني
نشرت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” ، اليوم الأحد، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” ، ظهرت فيه وهي تقوم بتقليد حركة السحلية على شاطئ البحر.
وقالت ” البلوش ” ، بطريقة ساخرة كرد منها على الانتقادات التي طالتها مؤخرا: ” سدحة السحلية اللي قارفة الناس، وش فيها يعني ” .
هذا وتعرضت ” البلوشي ” لانتقادات كثيرة عقب تداول نشطاء التواصل الاجتماعي ” الفيديو ” بسبب إصرارها على تكرار حركات غير لائقة لا تنتاسب مع قيمتها الفنية، بحسب تعليق بعض المغردين.
وأفصحت ” البلوشي ” مؤخرًا، في تصريحات صحفية عن مشاركتها في مسلسل ” المتزوجون ” ، من تأليف عبد العزيز الحشاش وإخراج نعمان حسين، حيث من المفترض عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2019، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم ” طارق العلي ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 5851 ] نشر منذ 35 دقيقة
سدحة السحلية وش فيها يعني **!!!
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فيها اللي فيها ياا بنت البلوشي **!! هع هع هههههه
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قالت وش فيها قالت ***!!!!
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وما اردى(ا) من السدحة الا البطحه * وطاطو * طاطو * طاطو *!!!
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وش اللي جاب الأسعاف اللحين * ههههههههههههههههههه