المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يتوج بطلًا لكأس آسيا للشباب

نواف السالم(صدى):

توج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.

وتقدم ” الأخضر ” مبكرا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، عن طريق اللاعب تركي العمار، وانتظر اللاعبون حتى الدقيقة 22 لتسجيل هدف ثاني حمل توقيع خالد الغنام، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

وسجل المنتخب الكوري هدفه الوحيد في المباراة، بواسطة اللاعب تشو يونغ وو في الدقيقة 64 من الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ “الأخضر” المباراة بتشكيل ضم كل من عبدالرحمن الشمري ونايف الماس وحسان التمبكتي وحامد الغامدي وتركي العمار وخالد الغنام ومحمد الشنقيطي ومهند الشنقيطي ومنصور البيشي وفرج الغشيان وعبدالمحسن القحطاني.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من نواف الغامدي ومحمد الدوسري وسعود عبدالحميد وخليفة الدوسري ومخير الرشيدي وسالم السليم وفراس البريكان وحازم الزهراني وإبراهيم محنشي وعبدالعزيز الضويحي وصافي الزقرتي وعبدالله الحمدان.

يذكر أن المنتخب الوطني ضمن الوصول إلى بطولة كأس العالم 2019 التي ستقام في بولندا، بمجرد بلوغه المربع الذهبي للبطولة الآسيوية، عقب تغلبه على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.