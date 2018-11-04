سيارات هيونداي وكيا ستعمل بالطاقة الشمسية

أميره خالد(صدى):

تبحث الحكومات وشركات تصنيع السيارات عن طاقات بديلة للوقود لتسيير السيارات، وذلك من أجل الحد من التلوث وخفض تكاليف التشغيل، ولقد قامت مؤخراً كلاً من هيونداي وكيا بالاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية في المساعدة على تشغيل السيارات بالتعاون في ذلك سوياً.

وأعلنت الشركتان عن خططهم في تركيب وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية على عدد من سياراتهما، على أن يتم تثبيت الألواح بالسقف أو غطاء المحرك.

كما كشفت الشركتان على أن استخدام الطاقة الشمسية يأتي من أجل دمج الطاقات، ما بين الطاقة الشمسية مع محرك الاحتراق الداخلي والهجين والسيارات الكهربائية، لزيادة طاقة التشغيل لدى السيارة.

وصرح المتحدث باسم هيونداي قائلاً: “ إن هذا سيساعد على زيادة كل من مدى قيادة السيارة وكفاءة استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويجري تطوير ثلاثة أنواع من أنظمة الشحن المعتمدة على الطاقة الشمسية ” .

ولقد تم تقسيم خطة تنفيذ المشروع، بحيث يشمل نظام الجيل الأول الذي من المقرر إطلاقه في عام 2019 للسيارات الهجينة، أما الجيل الثاني وهو الخاص لمركبات محرك الاحتراق الداخلي فإنه سيتم وضع ألواح شبه شفافة على سقف السيارة.

على أن يشمل الجيل الثالث والذي يجري حالياً اختباره، إذ سيتم تثبيت ألواح شمسية على غطاء محرك السيارة وسقف السيارات الكهربائية.