شاب يغتصب عجوز ويسرق تذكار زوجها

لندن(صدى):

دخل متشرد بريطاني إلى منزل مرأة سبعينية في ديفون، واغتصبها، في ظل توسلها إليه بعدم أخذ تذكارها الوحيد من زوجها، وهو التذكار الذي لم يتم استرداده أبداً، على الرغم من عمليات البحث المكثفة خلال التحقيق.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه فيما بعد في بريستول، بعد أن هاجم امرأة أخرى في نفس الشهر في المنطقة، حيث حاول اغتصاب فتاة في العشرينات من عمرها في أحد الأزقة في بينتون، ولكنها تمكنت من التحرر بسبب صراخها، وتمكنت تحقيقات الشرطة في المنطقة من ربط هذه الجريمة بالجريمة الأولى.

واعترف الشاب، الذي ليس لديه عنوان ثابت، بأنه مذنب في تهمة واحدة من جرائم الاغتصاب، ومحاولتين اغتصاب، وإحدى حالات السطو والسرقة، وحكم عليه في محكمة إكستر كراون يوم الجمعة بالحجز لأجل غير مسمى.