” البيئة ” : مع بدء قرار الإيقاف.. 330 ألف هكتار المساحة الإجمالية المسموح بزراعتها بالأعلاف الخضراء

محمد السعران(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المساحة الإجمالية التي سيتم زراعتها بالأعلاف الخضراء بعد دخول قرار الإيقاف حيز التنفيذ منذ 25 صفر الحالي تبلغ حوالي 330 ألف هكتار، موضحة أن 53 % من المزارع المسجلة سيسمح لها بالاستمرار في زراعة الأعلاف بمساحات 50 هكتاراً كحد أعلى و30 هكتاراً كحد أدنى وذلك دعما لصغار المزارعين.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، أن شركات إنتاج الألبان في المملكة بدأت تستورد احتياجاتها من الأعلاف، مبيناً أن عدداً من الشركات الصغيرة بدأت في إجراءات الاستيراد التجاري لتغطية طلب السوق المحلية، حيث لا يوجد حتى الآن نقص في المعروض.

وأكد أن الوزارة بدأت متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي، مشدداً على أنه لن يسمح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف، وستقوم الوزارة برصد وضبط المخالفات آليا عبر صور الأقمار الفضائية.

وبين العبد اللطيف، أن إجمالي المزارع المسجلة بلغت حتى الآن حوالي 25533 مزرعة، وتم اعتماد 21539 مزرعة سيستمر منها حوالي 12392 مزرعة في الزراعة حتى الآن وفقا للضوابط الجديدة.

وكانت قد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه سوف يتاح لكافة المزارعين الذين سجلوا مزارعهم في برنامج “سجل” وليس لديهم صكوك شرعية، بإضافة المستندات والوثائق التي تدعم وتثبت ملكية المزرعة، وتعديل أي بيانات تحتاج للتعديل، في حال لم يسبق إضافتها، وذلك من خلال فروع الوزارة في المناطق المختلفة، اعتباراً من تاريخ 23 وحتى 30 صفر 1440هـ (لمدة أسبوع).