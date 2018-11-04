بالصور.. مكتب تعليم غرب الرياض يتوج ببطولة التعليم لألعاب القوى

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

توج مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض عبد الله بن سعد الغنام، مكتب التعليم بالغرب بكأسي بطولة التعليم لألعاب القوى للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، التي اختتمت أخيرًا برعاية مدارس الحياة المضيئة العالمية، وبحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة، ورئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي صالح الحارثي، وعدد من القيادات التعليمية في النشاط والإشراف.

وحصد مكتب التعليم بالغرب المتوج بكأس البطولتين 49 نقطة في بطولة المرحلة الثانوية، و45 نقطة في بطولة المرحلة المتوسطة فيما ذهب كأس المركز الثاني في بطولة المرحلة الثانوية لمكتب التعليم بالسويدي، وكأس المركز الثالث لمكتب التعليم بالعزيزية، فيما ظفر مكتب التعليم بالجنوب بكأس المركز الثاني في بطولة المرحلة المتوسطة، وكأس المركز الثالث لمكتب التعليم بالسويدي.

وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على مدى أسبوعين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية 1000 طالب “بواقع 400 طالب من المرحلة الثانوية، و600 طالب من المرحلة المتوسطة” يمثلون مكاتب تعليم الـ 12 في المنطقة، حيث احتضن مضمار وميدان ملعب إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي الفعاليات.

وكرم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض في الحفل الختامي إدارة مدارس الحياة المضيئة العالمية لرعايتها البطولتين، وإدارة مجلس الاتحاد السعودي لألعاب القوى لتعاونها في إنجاح البطولتين بدرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وشهدت الفعاليات وجود كشافة عدد من الأندية، أبرزها الهلال، الذي سجل أكثر من لاعب في سجلاته نظير تألقهم والقدرة على تطويرهم لتمثيله في البطولات المحلية لفئتي الناشئين والشباب.