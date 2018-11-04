” آل الشيخ ” : ملعب الأمير عبدالله الفيصل قيد التنفيذ

نواف السالم(صدى):

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل في التنفيذ؛ لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيزه قريبًا؛ متمنيًا أن يحترف لاعبي المنتخب الذي سوف يلعب بعد قليل بالنهائي فهم جيل 2022.

وأضاف ” آل الشيخ ” قائلًا: ” قريباً راح نقوم ببناء أماكن مخصصة للأحداث العالمية مثل المصارعة وغيرها بس عطونا وقت ” ، متابعًا: ” قريب راح يكون فيه موقع خاص للتذاكر وراح يتم توفير التذاكر الموسمية. ”

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة: ” الهلال وافق مشكوراً على استخدام ملعب الجامعة في مناسبة كانت حديث العالم ، فكر ببلدك قبل ناديك ” ؛ فيما قال: ” قرار إيقاف الدوري اثناء بطولة أمم آسيا هو أمر بيد الرابطة و الأندية و الاتحاد السعودي. ”

واستطرد: ” لا اتوقع زيادة الأجانب بالمواسم القادمة.. والاتحاد في عيوني، الوعد في الشتاء ” ، موجهًا رسالة لعبد العزيز المريسل: ” اخي عبدالعزيز المريسل، أخطاء الحكام واردة، ولن يرضى أحد الظلم وأتمنى ألا تحدث أخطاء .. لكن وصلنا لدرجة لو غرز شاص في الصمان قلتو أنا السبب. “