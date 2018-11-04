” إسعاد التطوعية ” تكرم الفائزات بمبادرة ” مقيمة للجاليات العربية “

تركية البدر(صدى):

برعاية رعاية صاحب السمو الملكي الاميره نوره بنت مساعد ال سعود وصاحبة السمو الملكي الاميره منال بنت مساعد ال سعود وصاحبة السمو الملكي الاميره مشاعل بنت مساعد ال سعود ،ومديره مجموعه اسعاد التطوعيه الاستاذه فوزيه الدريهم ، بدأ الحفل بالترحيب بصاحبات السمو الكريم ،والحضور والزوار ومن ثم تلاوة قران الكريم وقصيده ترحيبه لاخت ريم الحيدر وكلمه راعية الحفل الاستاذه فوزيه الدريهم وفرقه استعراض ترحيب لفرقه شمس الغد.

وبعده ابريت الوطن يجمعنا لمجموعه اسعاد التطوعيه

.. تدشين انشوده البيرق الاخضر للمنشد عبد الله الفريح واستعراض فرقه سدن الاستعراضيه

..كلمه لصاحبة السمو الملكي الاميره نوره بنت مساعد ال سعود

.. كلمه التاجرات .. لصاحبة كافي قولد كافي الاستاذه مها ام طلال

.. نبذه عن دوله السودان والتطوع فيها لمجموعه من المقيمات السودانيات

مسابقات متنوعه للاخت امل الحميد

تكريم الفائزات بمسابقه مبادره مقيمة للجاليات العربيه

تكريم التاجرات المشاركات في نادي الحلوه مع مجموعه اسعاد التطوعيه

سحوبات على مبالغ ماليه

التكريم لجميع المشاركات فالحفل ،ثم اختتتم الحفل وتمت الضيافه للحضور بالعشاء.