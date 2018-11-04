بالصور.. تمثال محمد صلاح في ” منتدى شباب العالم ” يثير ضجة بمواقع التواصل

القاهرة(صدى):

أثار تمثال لللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين من أشاد بفكرة التمثال ومن سخروا منه، واصفين التمثال بموميا صلاح.

ووضع منظمو ” منتدى شباب العالم ” ، تمثال لللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أمام قاعات المنتدى، وذلك تكريما له على إنجازاته.

هذا وقد صنعت التمثال نحاتة مصرية شابة تدعى مي عبدالله معروفة باسم ” نحاتة المنيا ” ، حيث قام منظمو المؤتمر بوضعه في مكان مميز بجوار مدخل قاعة مسرح المنتدى.