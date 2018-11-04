لعدم قناعتهم.. لم يحضر أهالي محافظة القنفذة مؤتمر المجلس البلدي

نايف السالم(صدى):

على الرغم من أن عدد سكان محافظة القنفذة يبلغ 270 ألف نسمة فإن لقاء المجلس البلدي بالأهالى الذي أقيم الاثنين الماضي بالمحافظة لم يحضره سوى ثلاثة أشخاص فقط.

أقيم بمحافظة القنفذة مؤتمر للمجلس البلدي بقاعة تتسع لأكثر من 300 شخص ولم يحضره سوى ثلاثة من الأهالي فقط، بينهم رئيس مجلس بلدي سابق، ومدير تعليم سابق، ومدير مركز لتنمية الأسرة، فيما شهدت المنصة الرئيسة للقاء تواجد جميع أعضاء المجلس الـ11 ، وذلك لعدم قناعة الأهالي في المجلس البلدي، وعدم تلبية طلباتهم.