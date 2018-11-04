تويوتا كامري وهايلاندر 2019 تظهران في نسخ خاصة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قررت تويوتا التوسع في طرح نسخ “ظل الليل” الخاصة ذات الألوان الداكنة لكل من كامري وهايلاندر 2019، حيث تنوي الكشف عن النسخ ذات حزم التعديلات خلال معرض لوس أنجلوس المقبل.

تأتي حزمة “ظل الليل” بفئة SE المتوسطة لطراز كامري كي تضيف أجزاء سوداء لكل من الجناح الخلفي، إطارات النوافذ، أغطية المرايا الجانبية، هوائي الراديو، مقابض الأبواب والشارات، إضافة لوجود عجلات 18 إنش سوداء، حيث يمكن للمشترون اختيار لون الخارجية ما بين أسود منتصف الليل اللامع، الفضي السماوي أو الأبيض الفائق.

تستمر التعديلات ذاتها عند إضافة الحزمة لطراز هايلاندر بفئة SE، حيث تغطي اللمسات السوداء كل من الجناح الخلفي، هوائي الراديو، مقابض الأبواب وأغطية المرايا وشارات تويوتا، بالإضافة إلى الإحاطة بالمصابيح الأمامية ووجود عجلات 19 إنش سوداء ذات براغي باللون ذاته، وستتوفر الحزمة مع النسخ ذات ألوان أسود منتصف الليل، رمادي الفجر، اللؤلؤ الأحمر ولؤلؤ الصقيع، حيث ستقدم تويوتا 5,000 نسخة فقط من هايلاندر مع هذه الحزمة.

هذا ومن المنتظر أن تتبع علامة لكزس الفاخرة التابعة لتويوتا النهج نفسه خلال معرض لوس أنجلوس عبر الكشف عن حزمة انسبيريشن لطراز LX، وهو ما ستحصل عبر الـSUV الضخمة على طلاء العقيق الأسود مع عجلات 21 إنش باللون ذات، وتنتشر اللمسات الداكنة حول المصابيح الأمامية والخلفية والنوافذ إضافة لإطار من الكروم الأسود حول الشبك الأمامي مع حصول المقصورة على مقاعد جلدية باللون الأبيض القمري مع لوحة قيادة ومساند أذرع ودواسات سوداء.