قمر ” خليفة سات ” يسجل أول صورة له

أبو ظبي(صدى):

انطلق القمر الصناعي الإماراتي، خليفة سات، الاثنين الماضي، إلى الفضاء من اليابان؛ حيث يعد أول قمر صناعي يتم تصميمه وتصنيعه بالكامل بأيدٍ إماراتية.

والتقط ” خليفة سات ” أول صورة له الأربعاء الماضي، لجزيرة نخلة جميرا، وذلك لتكون المشروع الإبداعي الرائد الناطق بعبقرية إماراتية فذة.

وفي السياق نفسه، لم تكتفِ بحدود الكوكب محطة لتألقها، بل عزمت على اتخاذ الفضاء مكانًا لريادتها؛ حيث حصلت على المركز الأول في مشاريعها الإبداعية.

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