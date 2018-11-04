” آل الشيخ ” يشيد بمنتخب الشباب: أفرحتونا وشرفتونا بالتأهل للمونديال
قدم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشكر للاعبي وإداريي منتخب الشباب تحت 19 عامًا، مشيدًا بأدائهم في التأهل للمونديال والنهائي.
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إخواني أعضاء الجهازين الفني والإداري، أبنائي اللاعبين، أفرحتونا وشرفتونا بالتأهل للمونديال ” .
وأضاف: ” أفرحتونا وشرفتونا بالتأهل لنهائي آسيا، اليوم نبي الكأس وأنتم قدها، الله يوفقكم ” .
وجاء ذلك قبل خوض المنتخب اليوم الأحد نهائي كأس الأمم الآسيوية، في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية.
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