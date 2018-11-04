” آل الشيخ ” يشيد بمنتخب الشباب: أفرحتونا وشرفتونا بالتأهل للمونديال

نواف السالم(صدى):

قدم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشكر للاعبي وإداريي منتخب الشباب تحت 19 عامًا، مشيدًا بأدائهم في التأهل للمونديال والنهائي.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إخواني أعضاء الجهازين الفني والإداري، أبنائي اللاعبين، أفرحتونا وشرفتونا بالتأهل للمونديال ” .

وأضاف: ” أفرحتونا وشرفتونا بالتأهل لنهائي آسيا، اليوم نبي الكأس وأنتم قدها، الله يوفقكم ” .

وجاء ذلك قبل خوض المنتخب اليوم الأحد نهائي كأس الأمم الآسيوية، في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية.