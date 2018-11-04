عاد إلى الحياة بعد دفنه بـ 4 أشهر

أستانا(صدى):

الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، وعلى الرغم من هذا الإجماع الشامل إلا أن وقوعه لا يزال دائما حدثا مؤلماَ على كل النفوس ، ففي واقعة غريبة شهدتها مدينة أطيراو في كازاخستان، فبينما كانت عائلة دفنت أحد أفرادها، فوجئت بعودة ” الميت ” إلى الحياة مجددا .

وغادر الرجل منزله في 20 يونيو الماضي ولم يعد، فتقدمت عائلته ببلاغ إلى الشرطة، وفي وقت كانت فيه العائلة حالتهم سيئة ، لم يتعرفوا على الجثة ، وتمّت عملية الدفن سبتمبر الماضي واستصدار شهادة الوفاة.

وبعد نعي العائلة لفقيدها وأخذ مراسم التعازي في البلدة ،فوجئت العائلة بظهور قريبهم وقد عاد إلى منزله،بعد غياب 4 أشهور موضحاَ ان شخص دعاه للعمل في بعيدة،في حين أنه لم يكن قال لأحد.