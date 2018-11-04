أمين جدة: تابعت الأمطار من منزلي ولست في حاجة للتصوير بالبرنيطة واللاسلكي

جدة(صدى):

اعترف أمين محافظة جدة صالح التركي بعدم نزوله مواقع الأمطار بنفسه ومتابعته لها من منزله مؤكداً أنه تعمد ذلك حتى لا يربك العاملين الذين سيفضلوا التوجه لأماكن زيارته تاركين مواقع أخرى .

وأكد ” التركي ” إنه تمكن من متابعة إدارة الطوارئ من خلال الجوال واللاسلكي ، وأضاف : لست في حاجة للنزول إلى الميدان وتجمع الصحفيين حولي والتصوير بـ ” البرنيطة ” وجهاز ” اللاسلكي قائلاً : أرفض الـ ” شو ” لتحقيق مكاسب شخصية .