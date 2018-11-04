مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.44 نقطة ليقفل عند مستوى 7846.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, وعناية, والأسماك, واتحاد الخليج, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخدمات الأرضية, ونماء للكيماويات, والدوائية, وأنابيب السعودية, وأسترا الصناعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.01% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وزين السعودية, واسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيان السعودية, ودار الأركان، ونماء للكيماويات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.52 نقطة ليقفل عند مستوى 2522.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 176 ألف سهم تقاسمتها 287 صفقة.