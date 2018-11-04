سواريز يبحث عن خليفته في برشلونة ويعترف: بلغت 31 عاما

طلال الغامدي(صدى):

اعترف اللاعب الدولي لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة بضرورة بحث ناديه عن التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة أنه يبلغ من العمر 31 عاماً، مشيراً إلى رغبته في إبداء رأيه في اللاعبين الذين يتناسبون مع طريقة لعب البلوجرانا .

ويراقب سواريز بإهتمام قائمة المهاجمين الخمسة المرشحين ، واختار واحداً من الخماسي ليكون مهاجم برشلونة القادم، و يراه الخليفة المثالي له ، وهو المهاجم الدولي المكسيكي هيرفنج لوزانو نجم فريق أيندهوفن الهولندي .

ويرى سواريز أن هرفنج لوزانو يمكنه تعلم الكثير داخل صفوف الفريق، حيث سيشكل ثنائي رائع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي .

من جانبه منح النجم الأرجنتيني ميسي الضوء الأخضر لإدارة برشلونة للتحرك من أجل التوقيع مع مهاجم أيندهوفن الهولندي لخلافة سواريز