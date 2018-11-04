” منارة الأفق ” تعلن عن وظائف شاغرة بحفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة منارة الأفق للتموين ” فرع شركة مجموعة المجال العربي ” القائمة بتقديم خدمات التغذية بمستشفى السعيرة العام في حفر الباطن، توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة، للعمل بالمسميات التالية: ” مدير موقع، وأخصائي تغذية عامة ” .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة بالجدول أدناه.. الوظائف:مدير موقع: بكالوريوس تغذية أو إدارة فندقية (أغذية)، خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال تغذية المستشفيات، إجادة اللغة العربية والإلمام باللغة الإنجليزية.

وتطلب الشركة أيضا أخصائي تغذية عامة: بكالوريوس في التغذية، ماجستير في التغذية خبرة سنتين أو بكالوريوس طب بشري مع دبلومه تغذية ” خبرة ثلاث سنوات ” . في مجال العمل.

وحول طريقة التقديم:ترسل الطلبات أو تسلّم باليد لإدارة التغذية بالمديرية العامة للشئون الصحية بحفر الباطن، هاتف رقم (0137225808) أو قسم التغذية بالمستشفى.