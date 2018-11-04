” البيئة ” تعيد باخرة محملة بـ 24 ألف رأس ماشية قادمة من السودان

محمد السعران(صدى):

أعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، باخرة على متنها حمولة مواشي (ضأن، ماعز، إبل) تقدر بـ 24176 رأساً قادمة من السودان عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك لعدم وجود إذن استيراد مسبق صحيح.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور أسامة الصالح، أن الوزارة أعادت الأربعاء الماضي بتاريخ 22/2/1440هـ باخرة محملة بعدد 24033 رأساً من الضأن و100 رأس من الماعز و43 رأساً من الإبل مملوكة لعدد من التجار، لعدم اتباع الإجراءات الرسمية للاستيراد دون وجود إذن استيراد مسبق للإرسالية، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات النظامية.