محكمة عراقية تقضي بالإعدام على شخص أدين بقتل مدير دائرة جوازات بابل

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكماً بإلاعدام على شخص أدين بقتل مدير جوازات محافظة بابل جنوب بغداد في يونيو الماضي.

وافاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان بإن الهيئة الأولى في محكمة جنايات محافظة بابل اصدرت حكما بالاعدام بحق الشخص المذكور, بعد ادانته في ضوء الأدلة المتحصلة, ومنها مارصدته كاميرات المراقبة واعترافات المتهم في دور التحقيق، موضحاً ان قرار المحكمة صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وكان مسلحون يستقلون عجلة قد فتحوا النار في يونيو الماضي على العميد صفاء حسن الدليمي مدير جوازات بابل أمام منزله ، مما أدى الى مصرعه مع سائقه في الحال.