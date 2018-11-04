امرأة تعذب ابنتها حتى الموت بحجة تأديبها

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة في إحدى محافظات مصر على تعذيب ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، وحرمانها من الطعام 3 أيام حتى فارقت الحياة؛ بسبب سوء سلوكها.

وقامت الأم بربط ابنتها وضربها بـ ” خرطوم ” ومنع الطعام عنها حتى لقيت مصرعها؛ حيث كشفت إنها انفصلت عن زوجها والد القتيلة منذ فترة، ومقيمة هي وابنتها مع والدها بمنطقة الحرس الوطني ببنها، لافتة إلى أنها بعد انفصالها عن زوجها عانت مع ابنتها.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت تكثر الخروج ولم تعد تقوى على السيطرة على تصرفاتها بسبب سوء سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الشباب، فقررت أن تعيدها عن الطريق التي تسير فيه فقيدتها بالمنزل ومنعت عنها الطعام وخرجت الأمور عن سيطرتها فظلت تضربها حتى فارقت الحياة.