إنسان تدشن وقف ومقر الفرع الجديد بمحافظة وادي الدواسر

سعيد العجل(صدى):

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” تدشين وقف ومقر الفرع الجديد بمحافظة وادي الدواسر، بحضور معالي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ومحافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك وعدد من رجال الأعمال وأهالي المحافظة ، وذلك بعد غد الثلاثاء بمقر الفرع.

وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ صالح بن عبدالله اليوسف أن وقف “إنسان” بمحافظة وادي الدواسر يقع على طريق الجنوب الرئيسي بمساحة 450 متراً مربعاً ، تبرع بالأرض الشيخ مبارك بن عبدالله آل سلطان واخوانه ، وتم بناؤه بدعم سخي من أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وقد تم تخصيص الدور الأرضي والدور الأول مقرًا لإدارة فرع الجمعية بالمحافظة بقسميه الرجالي والنسائي ، والجزء الآخر مكاتب استثمارية يعود ريعها لدعم برامج وأنشطة كفالة الأيتام بالمحافظة البالغ عددهم (1.428) يتيمًا ويتيمة وأرملة.

وأضاف اليوسف أن الجمعية تعمل لتشمل في تقديم خدماتها كافة محافظات منطقة الرياض . كما تسعى الجمعية إلى المزيد من التعاون وبناء الشراكات مع الشركات والجامعات والجهات الأخرى. .

وعبر المدير العام لجمعية “إنسان” عن شكره وتقديره لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي التي تعد مثالاً نموذجياً لتطوير الأعمال الخيرية، على ما تم إنجازه في وقف “إنسان” بمحافظة وادي الدواسر ، كما شكر أبناء مبارك بن عبدالله آل سلطان وإخوانه الذين تبرعوا بأرض الوقف للجمعية ، سائلا الله تعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم ، وأن يبلغهم الأجر الموعود بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة…

في ختام تصريحه دعا اليوسف رجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى دعم الجمعية من خلال المساهمة في الأوقاف والمشاريع والبرامج المتنوعة التي تصب في مصلحة الأيتام بالمنطقة، مؤكداً أن الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة للأيتام المستفيدين.

يذكر أن عدد المستفيدين بجمعية إنسان بلغ أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة في فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعًا ، منها ( 5 ) فروع في العاصمة الرياض، و( 14 ) فرعًا في كل من المحافظات ( الخرج – الدوادمي ـ الزلفي – المجمعة – الأفلاج – وادي الدواسر- القويعية – رماح ـ حوطة بني تميم ـ السليل ـ شقراء – عفيف ـ مرات ـ الحريق).