دراسة تكشف عن عوامل جينية تقي من مرض السكري

لندن(صدى):

ربطت دراسة طبية أجرتها جامعة بريطانية العوامل الجينية المتعلقة بالسمنة بالحماية من مرض السكري.

وحدد علماء 14 متغيراً جينياً جديداً يملى على الجسم أين يخزن الدهون الزائدة، وتعمل بعض العوامل الوراثية التي تزيد من فرص البدانة على خفض مخاطر الأيض.

ولفت علماء إلى أن هناك بعض العوامل الوراثية التي تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، ولكنها تقلل من مخاطر الأيض، وهو تخزين الدهون في الجسم مباشرة تحت الجلد أفضل من تخزينه حول الأعضاء خاصة داخل الكبد.

ونظر الفريق البحثي من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لأكثر من 500 ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين 37 إلى 73 عاماً، وتم استخدام أشعة الرنين المغناطيسي حول خصر هؤلاء الأشخاص لمعرفة أماكن تخزين الدهون الزائدة مع ما إذا كانوا أظهروا علامات لمرض السكر النمط الثاني، نوبة قلبية ومخاطر السكتة الدماغية.