بالصور.. ظهور صادم لمها المصري بعد انتكاسة تجميلية جديدة

دمشق(صدى):

ظهرت الفنانة السورية مها المصري، بشكل صادم عقب إصابتها بـ ” انتكاسة تجميلية ” بعد علاجها الأخير من عمليات تجميلية غير ناجحة؛ حيث كانت قد قالت بأن الطبيب أخطأ أثناء إجرائه حقن ” الفلر ” لها، لافتة إلى أن المواد التي استخدمها كانت سيئة.

وكشفت صور عن مها المصري، وهي بوجه منفخ وغمازتين محفورتين الى درجة غيرت ملامحها، وذلك بعد عودتها إلى حسنها المعهود في الأشهر الماضية.

ونشرت الفنانة السورية سحر فوزي صورًا جمعتها بمها المصري وأصدقائهما في دبي؛ حيث اجتمعتا أيضًا بالمخرج الأردني سامر خضر في ما يبدو تحضيرًا لعمل فني جديد.