النمر: شرب الماء لا يحمي من الجلطات

أماني الغامدي(صدى):

نوهه الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على ضرورة شرب المياه قبل النوم لمرضى السكري و من يعانون من الجفاف

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ونشر الدكتور خالد النمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن شرب الماء قبل النوم مفيد لمن يعانون من الجفاف أو مرضى السكري، لكن لا يحمي من الجلطة ، فقد كثرت الأقاويل أن شرب المياه يحمي من الإصابة بالجلطة ، ويكون شرب الماء ضروري ف حال لشعور بأعراض (مثل تنميل أو ضعف أو شلل مفاجئ فى الوجه، الذراع، أو الساق أو حدوث صعوبة مفاجئة فى الكلام أو فى فهم الكلام أو زغللة أو رؤية مزدوجة أو ضعف فى الإبصار مفاجئ أو دوار مفاجئ وفقدان التوازن أو الشعور بصداع شديد مفاجئ ربما يصحبه تصلب فى الرقبة)

وأشار النمر، أن الجلطة لا تحدث بين يوم وليلة ولكنها نتيجة لعادات يومية على مدار السنين.