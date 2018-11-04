الأمن المصري يقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث المنيا الإرهابي

القاهرة(صدى):

قَتلت قوات الأمن المصري 19 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا المصرية.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، بأن القوات داهمت إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، التي اتخذها العناصر الإرهابية المنفذة لحادث المنيا الإرهابي مأوى لهم، فقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات التي بادلتها إطلاق النيران.

وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية جاري تحديدهم، وبحوزتهم ٤ بنادق آلية، وبندقيتين آليتين، و3 بنادق خرطوش، و4 طبنجات عيار 9 مم، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وأشار البيان إلى مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث لضبط العناصر الهاربة المتورطة في الحادث.