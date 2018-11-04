مواطنة تتحدى الكرسي المتحرك وتصل لأعلى قمم الجبال في المملكة

نايف السالم(صدى):

” الإرادة تصنع المستحيل ” مقولة تؤمن بها سوسن عبدالله، واستطاعت أن تثبت أن كل شخص من ذوي المرض لديه مقدرة على أن يتأهل ويتدرب، ويصبح عضوا فاعلا.

تعرضت سوسن عبدالله إلى الشلل نتيجة عملية استئصال ورم بالدماغ لوقوع عينات على جسدها بطريقة خاطئة ، حيث كانت تعمل قبل عدة أعوام أخصائية مختبرات طبية بقسم الطوارئ ، ولم يكن الاستئصال عاقبة في حياة سوسن فبعد أن فقدت النطق و التبسم ، فتحدت المرض ولم تيأس ، فأصبحت تستخدام الكرسي المتحرك ، ثم السير بالعكاز حتى تمكنت من المشي لمسافات طويلة وصعود السلالم ، وركوب الدراجة والتسلق.

واستطاعت سوسن الوصول إلى قمة جبل السودة الذي يعد ثاني أعلى قمة في المملكة . بعد رحلةٍ دامت 7 ساعات ، ويعد هذا الجبل ثاني أعلى قمة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أنها تشارك في سباق پاراتراياثالون 2018 والذي يحمل عدة تحديات من ضمنها قطع مسافة 112 ميل على الدراجة