أول تعليق لمشترك ” نجم السعودية ” بعد الإغماء عليه بالمسابقة

أماني الغامدي(صدى):

تعرض المتسابق في برنامج المواهب ” نجم السعودية ” عماد إبراهيم، للإغماء على المسرح بعد إعلان خروجه نت التصفيات الخاصة بالمسابقة التي تقدمها هيئة الإذاعة والتليفزيون.

ومن جانبه، كشف ” عماد إبراهيم ” عن أول تعليق له عقب الواقعة؛ حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” الحمد لله. ”

وعلى جانب آخر، انهالت الانتقادات والاتهامات على الشاب؛ حيث اتهمه البعض بالتمثيل لكسب تعاطف الجمهور وأن ينال شهرة أوسع.

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