” المغامسي ” يدعو المواطنين للالتفات حول القيادة حين تشتد المحن
دعا إمام وخطيب مسجد قباء صالح المغامسي، المواطنين لضرورة الالتفات حول القيادة حين تشتد المحن وتتطاول أعناق المرجفين المتربصين بالوطن سوءًا.
وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حين تشتد المحن وتتطاول أعناق المرجفين المتربصين بالوطن سوءًا؛ فإن الالتفات حول القيادة والذب عن حمى الوطن والحرص على اجتماع الكلمة وبقاء الألفة وردّ الشائعات ” .
وأضاف: ” كل ذلك يصبح لزامًا على كل مواطن في هذه البلاد الغالية ” .
زائر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
واحن يوم اشتدت علينا المحن ارتفع علينا النزين والكهرباء محد وقف معنا
هديهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الالتفاف و ليس الالتفات