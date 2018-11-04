” المغامسي ” يدعو المواطنين للالتفات حول القيادة حين تشتد المحن

علي القحطاني(صدى):

دعا إمام وخطيب مسجد قباء صالح المغامسي، المواطنين لضرورة الالتفات حول القيادة حين تشتد المحن وتتطاول أعناق المرجفين المتربصين بالوطن سوءًا.

وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حين تشتد المحن وتتطاول أعناق المرجفين المتربصين بالوطن سوءًا؛ فإن الالتفات حول القيادة والذب عن حمى الوطن والحرص على اجتماع الكلمة وبقاء الألفة وردّ الشائعات ” .

وأضاف: ” كل ذلك يصبح لزامًا على كل مواطن في هذه البلاد الغالية ” .