فوائد مذهلة للكمون في إنقاص الوزن

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر ” الكمون ” أحد التوابل الرئيسية في معظم المطابخ العربية والعالمية، وللكمون فوائد صحية عديدة، فهو يساعد في إنقاص الوزن وخفض نسبة الدهون في البطن، كما أنه مفيد للمعدة ويساهم في تطهير الكبد عن طريق منع السموم من امتصاص الطعام.

كما تعتبر بذور الكمون هي أداة بسيطة وفعالة لفقدان الوزن، حيث يتم نقعها بالماء وتناولها مع أي نوع من الاطعمة، حيث ينصح بتناول ملعقة صغيرة فقط منها يوميًا.

ويساعد منقوع الكمون عند تناوله في الحد من الشهية، وفقدان الوزن، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع النفخة، ويساعد على الهضم، بالتالي التقليل من نسبة الدهون في الجسم.

ويمكن تناول الكمون مع الليمون والزنجبيل، مما يزيد من فقدان الوزن أكثر.

وتبلغ الكمية الموصى بها يوميًا 500-1000 مل جرام، يتم تناولها 3 مرات يوميًا مع اللبن، أو مع وجبات الطعام الخاصة بك.

يساعد الاستهلاك اليومي من الكمون في حرق السعرات الحرارية بسرعة عن طريق زيادة معدل الأيض والهضم، كما أنه يخفض الكولسترول السيئ.

فوائد أخرى للكمون:

تحسين الصحة النفسية مع الكمون

الكمون مفيد للصحة العقلية، ويمكن أن يساعدك على تحسين ذاكرتك وصقل مهاراتك في التركيز

يوصف الكمون أيضًا للمساعدة في تخفيف الأرق.

يستخدم من ضمن المنكهات في المطبخ الهندي مع عدد أو التوابل الأخرى، مثل الزنجبيل والحلبة والفلفل الأسود ومسحوق الكركم.

يساعد ذلك على زيادة تأثيره على الجهاز الهضمي ويساعد جسمك على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية، مما يساعد بدوره على منع الجسم من تخزين الدهون.

الكمون هو مصدر رائع للحديد، وهو أمر مهم لضمان صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على إنتاج الطاقة بشكل أكثر فعالية.

يحسن من جهاز المناعة لديك، حيث يحمل إمدادًا صحيًا من الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم.

يعالج التهاب المفاصل، والربو.

يساعد شرب منقوع الكمون في تجديد شباب البشرة وإضفاء لمسة صحية عليها، مما يجعلها مثالية لأيام الصيف الخالية من المكياج.