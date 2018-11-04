” الإعلام المرئي والمسموع ” تصنف 548 محتوى إعلاميا

الرياض(صدى):

انتهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من تصنيف وفسح 254 محتوى إعلامياً خلال الربع الثالث من العام 2018، من بينها 51 فيلماً سينمائياً و116 لعبة إلكترونية مصنفة، و87 لعبة مفسوحة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أن الهدف من تصنيف المحتوى هو تقديم المساعدة في معرفة وتحديد طبيعة المحتوى المقدم، فضلاً عن توضيح مدى ملائمته للفئات العمرية بالتوافق مع القيم والأخلاق المجتمعية والسياسة الإعلامية للمملكة.

وأشارت في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام بالتصنيف العمري خاصة ما يتعلق بالأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث يساهم في مساعدة الراشدين على اختيار المناسب لمن هم دون الـ18 عاماً.

وأكدت الهيئة أن الرسالة التي يقدمها صانع المحتوى المحلي يجب أن تكون صادقة وتعكس واقع المجتمع، داعية إياهم إلى الحرص على صناعة محتوى يليق بذائقة المتلقي.

وأردفت أن لدى صناع المحتوى العديد من السبل لتلقي الدعم سواء كان من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو المنشآت الحكومية الأخرى الحريصة على تسهيل مهامهم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صنفت وفسحت 548 محتوى إعلامياً، منذ بداية 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.