أحد خريجي الجامعة العربية المفتوحة يفوز بالمركز الأول في مسابقة هكاثون عالم التطبيقات

سعيد العجل(صدى):

ضمن فريق تقني شارك الطالب : محمد ملهم احمد جمال عتر وهو احد خريجي الجامعة العربية المفتوحة في تخصص: تقنية المعلومات وحصل على المركز الاول في مسابقة هكاثون عالم التطبيقات ، ضمن فعاليات ملتقى عالم التطبيقات 2018 برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل والتي شارك فيها اكثر من 150 من المهتمين والهواة والطلبة والمطورين والتقنيين والمصممين من شتى انحاء المملكة حيث نظمت هذه المسابقة بتعاون مشترك بين غرفة جدة و برنامج بادر لحضانات التقنية وضمت لجنة التحكيم نخبة من التقنيين ورواد الاعمال واستمرت المسابقة لمدة 3 ايام .

وقد شارك الفريق بتطبيق الحكواتي وهو منصة تفاعلية تعليمية تهدف الى تقوية وتعزيز القراءة والتعليم للاطفال من سن 4 سنوات وحتى عمر 14 سنة .. عن طريق انشاء تطبيق جوال يقوم بعرض القصص المصورة والكتب التعليمية الى مجسمات ثلاثية الابعادة تفاعلية تعبر عن مواضع وشخصيات القصة او الكتاب بحيث تظهر المجسمات على سطح القصة او الصفحة عن طريق كاميرا الجوال باستخدام الواقع المعزز Augmented reality مع المؤثرات الصوتية وقراءة القصة .. بحيث يتفاعل القارئ مع القصة بجميع حواسه (النظر – السمع – القراءة )

من جهته بارك سعادة مدير الدكتور علي بن محمد الشهراني هذا الانجاز للطالب محمد ملهم معبراً عن سعادته وفخره لما يحققه خريجي الجامعة العربية المفتوحة من انجازات على كافة الاصعدة , حيث ان الهدف يتحقق من خلال النتاج الذي تصبو اليه الجامعة مقدماً شكره في الوقته ذاته الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين وسمو امير منطقة مكة المكرمة على اقامة هذه المسابقة التي يظهر فيها الطلبة مهارتهم , حيث يوضح بلا شك جودة مخرجات الجامعة والجودة الاكاديمية وهذه استكمال لسلسة الجولئز التي حصل طلبة الجامعة عليها .