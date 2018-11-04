بالفيديو والصور.. مواطنة تفتتح أول نادي نسائي لرفع الأثقال بالمملكة
نجحت شابات مواطنات في التألق بأول نادٍ متخصص برياضة كروس فت cross fit. الذي تتنوع أنشطته بين رفع الأثقال، والجمباز واللياقة البدنية.
ووفقاً لـ ” العربية ” أحرزت المواطنة ” أمل يحى ” تقدم غير مسبوق في رياضة ” الكروس فت ” ببريطانيا حتى أصبحت مدربة معتمدة فيها، حتى عادت إلى المملكة وأنشأت صالة متخصصة لهذه الرياضة خاصة بالنساء .
وقالت ” أمل يحي ” أن المدربون لقبوها بـ ” Queen of squat ” ملكة ” تمارين السكوات ” ، حيث تجلس كالقرفصاء حاملة أوزاناً تزيد عن 120 كجم .
فيما تصطف عشرات المواطنات يتدربن خلفها بعد أن أصبحت هذه الرياضة جزء أساسي في حياتهن رغم نظرة البعض إليها على أنها رياضة ذكورية.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 10 دقائق
هعهعهع …
رفع اثقال…. ماله داعي…
عندها دبتين قدام ودبتين بالخلف ..تتمرن على رفعها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37594 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمدلله
يعني خلاص
تطمنوا ياشباب
لاتقلقون بعد اليوم من زيادة الوزن
وأنتفاخ الكريشاااااااات
ربوها وأنتوا متطمنين😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 7 دقائق
فيه دراسه عملها شحيبر أكدت ان رفع الحورمه للأسقال يسبب انشقاق وانبعاج بالمهابل يخليه مرطرط