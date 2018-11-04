بالفيديو والصور.. مواطنة تفتتح أول نادي نسائي لرفع الأثقال بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

نجحت شابات مواطنات في التألق بأول نادٍ متخصص برياضة كروس فت cross fit. الذي تتنوع أنشطته بين رفع الأثقال، والجمباز واللياقة البدنية.

ووفقاً لـ ” العربية ” أحرزت المواطنة ” أمل يحى ” تقدم غير مسبوق في رياضة ” الكروس فت ” ببريطانيا حتى أصبحت مدربة معتمدة فيها، حتى عادت إلى المملكة وأنشأت صالة متخصصة لهذه الرياضة خاصة بالنساء .

وقالت ” أمل يحي ” أن المدربون لقبوها بـ ” Queen of squat ” ملكة ” تمارين السكوات ” ، حيث تجلس كالقرفصاء حاملة أوزاناً تزيد عن 120 كجم .

فيما تصطف عشرات المواطنات يتدربن خلفها بعد أن أصبحت هذه الرياضة جزء أساسي في حياتهن رغم نظرة البعض إليها على أنها رياضة ذكورية.